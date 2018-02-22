شاهد.. طريقة مبتكرة لعرض الأزياء من Gucci

ابتكرت شركة "غوتشي" صاحبة العلامة التجارية الشهيرة في عالم الموضة طريقة غريبة لعرض أزيائها الجديدة.

خرج العارضون والعارضات إلى عرض الأزياء في مدينة ميلانو الإيطالية بينما يحمل كل منهم إكسسوار عبارة عن نموذج لرأس العارض/العارضة، في الوقت الذي كانت قاعة عرض الأزياء على شكل غرفة تحتوي على سرير عمليات في منتصفها.

وشرح تلك الفكرة مصمم الأزياء ورئيسها أليساندرو ميكيلي بأن "مهنة تصميم الأزياء إنما تشبه الجراحة، بين القطع والتفكيك والتركيب على سرير العمليات الجراحية".

كذلك حمل العارضون والعارضات إكسسوارات أخرى مثل تماسيح صغيرة وثعابين.

المصدر: رويترز

محمد صالح