أوبرا "عنتر وعبلة" في السعودية

تتابع المملكة العربية السعودية انفتاحها على الفنون المختلفة من جميع أنحاء العالم، وفي هذه المرة تستقبل الرياض أوبرا عربية وفقا للتقاليد الكلاسيكية الغربية.

ونشر موقع "لمّة" السعودي وكذلك صفحة تايم إنترتينمينت على الفيسبوك إعلانا عن عرض أوبرا "عنتر وعبلة" الذي سيقام يومي 23 و24 فبراير/شباط الجاري، على خشبة مسرح مركز المؤتمرات في جامعة الأميرة نورا بنت عبد الرحمن بالعاصمة السعودية الرياض، حيث وصفها الموقع بأنها "أول أوبرا باللغة العربية تستعيد قصة عنتر وعبلة من بطون التاريخ العربي، وتقدمها بحلة فريدة يمتزج فيها الشعر الفصيح والحوار البليغ مع التأليف الأوركسترالي وتقنيات الأداء الأوبرالي"، لكن الموقع نشر إعلانا عن الأوبرا تضمن مشاهد لهذه الأوبرا، على خلفية موسيقية لافتتاحية أوبرا "حلاق إشبيلية" لجاكومو روسيني (1792-1868) الشهيرة.

الأوبرا من إنتاج مؤسسة أوبرا لبنان، والموسيقى من تأليف مارون الراعي (لبنان)، على ليبريتو (نص أوبرالي) من تأليف أنطوان معلوف (لبنان)، ويقوم بغناء شخصيات: "عنتر" وديع أبي رعد (باريتون)، "عبلة" لارا جوخادار (سوبرانو)، "شيبوب" بيير سميا (تينور)، "شداد" رالف جدعون (باص)، "المارد" مكسيم شامي (باريتون)، "عمارة عبس" شربل عقيقي (تينور)، "سلمى" ليال طايع (سوبرانو) بمصاحبة أوركسترا أوبرا مينسك من روسيا البيضاء بقيادة المايسترو/ ناير ناجي (مصر).

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ويأتي هذا العرض برعاية الهيئة العامة للترفيه، التي تأسست تماشيا مع رؤية المملكة 2030، لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، لإثراء الحياة ورسم البهجة، وتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية النشاطات الترفيهة.

المصدر: RT

محمد صالح