مايكل جاكسون متهم بسرقة الأغاني!

صرح والد مايكل جاكسون بأن المنتج الموسيقي كوينسي جونز كان "غيورا" من ابنه، "لأنه لم يعمل قط مع شخص لديه كل هذه المواهب".

وكان جونز الذي أنتج وعمل مع فنانين من بينهم فرانك سيناترا، وراي تشارلز، وأريثا فرانكلين، وبول سيمون، ومايلز دافيس وغيرهم، قد أثار جدلا واسعا عقب مقابلة أجراها مع مجلة "Vulture" بداية الشهر الجاري.

Joe Jackson says Michael Jackson never stole music, blames "jealous" Quincy Jones (via @TooFab) https://t.co/BJJKyZqFIK — TMZ (@TMZ) February 18, 2018

THE KING OF POP: BILLIE JEAN pic.twitter.com/ZLwBNUEvq9 — michaeljacksonVEVO (@Michael2676605) February 11, 2018

حيث اتهم جونز خلال حديثه، ملك البوب مايكل جاكسون بـ"سرقة الكثير من الأشياء"، من ألحان وأغان، من فنانين آخرين، وادعى بأن الأغنية الشهيرة "Billie Jean" سرقت من أغنية "State of Independence" التي تم تسجيلها من قبل المغنية الأمريكية دونا سمر عام 1982.

وصرح المنتج الموسيقي البالغ من العمر 84 عاما قائلا: "يؤسفني أن أقول ذلك علنا لكن مايكل سرق الكثير من الأغنيات"، كما اتهم ملك البوب بـ "البخل" و"الجشع"، لافتا إلى أنه رفض الاعتراف بالفضل في أغنية "Don’t Stop Til You Get Enough " لعازف الكيبورد غريغ فيلينغينز، حيث كان على جاكسون أن يعطيه 10% من أرباح الأغنية، إلا أنه لم يفعل ، وفقا لما قاله جونز.

Playback reveals that Michael Jackson may have stolen “Billie Jean” from Donna Summer https://t.co/MvL6fIoDx5pic.twitter.com/tMjmAt61vd — Vibe Magazine (@VibeMagazine) February 9, 2018

وردا على هذه الاتهامات، قال جو جاكسون، لموقع "Page Six" إنه إذا كان هناك تشابه بين أغنية مايكل وسمر فإن اللوم يقع على جونز في حد ذاته، باعتباره منتجا للأغنيتين، ما يتيح له اكتشاف "السرقة" إن وقعت بحسب اعتقاده.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني