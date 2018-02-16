مهند مرشح لتجسيد دور أهم زعيم تركي في العصر الحديث

كشف الممثل التركي، كيفانش تاتليتوغ، المعروف باسم "مهند" في العالم العربي، عن مفاوضاته مع إحدى الشركات المنتجة لتجسيد دور الزعيم التركي، مصطفى كمال أتاتورك.

وأكد "مهند" أن الموضوع لم يُحسم بعد، ولكن يشكل تجسيد هذا الدور "فخر كبير" وفرصة جيدة بالنسبة له، كما أوضح أنه غير قادر على كشف تفاصيل أكثر إلى أن تنتهي المفاوضات بحسبما نقلت الأناضول.

وتدور أحداث الفيلم التاريخي الجديد حول فترة الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) وما قبلها، حيث يصور تضحيات الجيش العثماني، وفقا للمعلومات المتوفرة. وتم ترشيح الممثل، توغ، لتجسيد دور الزعيم التركي، نظرا لتشابه ملامح الوجه.

ويعود "مهند" للأضواء مجددا مع فيلم "هيا يا بني"، الذي يحكي قصة أب وابنه. وبهذا الصدد قال توغ: "لدي 9 من أبناء إخوتي، فأنا معتاد على العائلة الكبيرة، وأعطاني هذا الدور خبرة جيدة، وكانت تجربة مميزة والفيلم رائع حقا".

واشتهر الممثل التركي (35 عاما) في العالم العربي، بعد أن لعب عدة أدوار في مسلسلات دبلجت للعربية، ولاقت استحسانا في العالم العربي، أشهرها مسلس "نور" و"العشق الممنوع".

ويذكر أن الزعيم التركي، مصطفى كمال أتاتورك، كان قائد الحركة التركية الوطنية، التي حدثت أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأسس جمهورية تركيا الحديثة بعد انسحاب قوات الحلفاء من الأراضي التركية، حيث ألغى الخلافة الإسلامية وأعلن علمانية الدولة.

المصدر: وكالات

ديمة حنا