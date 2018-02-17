مسرح البولشوي في موسكو يعرض أوبرا "ملكة البستوني" بصياغة جديدة

شهد مسرح البولشوي مساء الخميس عودة أوبرا "ملكة البستوني" لبيوتر تشايكوفسكي (1840-1893) إلى ريبرتوار المسرح بصياغة جديدة أشاد بها النقاد والجمهور على حد سواء.

ووضع تلك الصياغة للأوبرا الشهيرة المخرج الليتواني ريماناس تومينس على خشبة البولشوي، حيث استطاع المخرج الكشف عن أفكار جديدة في الرائعة الكلاسيكية التي أبدعها الموسيقار الروسي العبقري بيوتر تشايكوفسكي في القرن التاسع عشر.

أما مجموعة منتجي الأوبرا، فضمت فنانين كانوا قد شاركوا منذ عامين في إخراج أوبرا "كاترينا إزمايلوفا" لدميتري شوستوكوفيتش (1906-1975)، وهم مصممة الباليه أجيليكا هولينا، ومصممة الأزياء ماريا دانيلوفا، وقائد الأوركسترا توغان سوخييف، ومصمم المسرحية أدوماس ياتسوفسكيس وغيرهم.

وقال مدير "البولشوي" في تعليقه على الصياغة الجديدة للأوبرا، إنها أوبرا عظيمة تحتمل عشرات ومئات الصياغات والرؤى المستلهمة من حبكتها.

كما اعتبر الفنان يوسف أيفازوف الذي جسّد دور غيرمان في الأوبرا، إن بطله ليس مجنونا كما يعتقد الجميع، بل يدرك ما يريد، ويبحث عن الفوز في حياته بالحصول على تلك الأوراق الثلاث.

وتقام العروض الأولى للأوبرا حسب المتحدث باسم "البولشوي" في موسكو منذ الـ15 من الشهر الجاري لتستمر حتى الـ18 منه.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف