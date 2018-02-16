"ليليت السورية" تحت سرّة القمر!

تشهد صالات السينما في سوريا العرض الجماهيري الأول للفيلم الروائي "ليليت السورية"، يوم الجمعة 16 فبراير الجاري.

ويسلط فيلم "ليليت السورية" الضوء على جوهر المجتمع السوري المتماسك رغم الأزمة التي تعصف به وتحاول اجتثاث أواصر اللحمة الاجتماعية لمختلف شرائحه.

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واقتبس سيناريو الفيلم مخرجه غسان شميط من رواية (تحت سر القمر) للأديبة جهينة العوام التي شاركته في كتابة السيناريو.

ورغم أن أحداث الفيلم تجري في سنوات الحرب، إلا أنه لا يتحدث عن المعارك الحقيقية، بل يرصد انعكاسات الأزمة النفسية والاجتماعية على أفراد المجتمع من خلال حكاية اجتماعية تدور رحاها على أرض الواقع.

ويقوم بأدوار البطولة لفيف من الفنانين السوريين منهم: عبد الرحمن أبو القاسم وعلا باشا ووضاح حلوم ولينا حوارنة وفيلدا سمور وغيرهم.

المصدر: سانا

خالد ظليطو