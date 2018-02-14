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تامر حسني يحيي حفله الأول في السعودية

الثقافة والفن

تامر حسني يحيي حفله الأول في السعودية
youtube.com/Tamer Hosny
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أثار خبر إعلان إحياء تامر حسني لحفل فني في مدينة جدة، نهاية مارس المقبل، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام أنه سيحيي حفله الأول في السعودية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

youtube.com/Tamer Hosny

وقد أثار خبر هذا الحفل ردود فعل مختلفة عبر حسابات مجموعة كبيرة من متابعي أخبار الفن، فمنهم من رحّب ومنهم من عبر عن استيائه.

يذكر أن حفل تامر حسني يأتي ضمن التغيرات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في المشهد الثقافي والفني والأدبي.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو

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