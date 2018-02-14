تامر حسني يحيي حفله الأول في السعودية

أثار خبر إعلان إحياء تامر حسني لحفل فني في مدينة جدة، نهاية مارس المقبل، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام أنه سيحيي حفله الأول في السعودية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

youtube.com/Tamer Hosny

وقد أثار خبر هذا الحفل ردود فعل مختلفة عبر حسابات مجموعة كبيرة من متابعي أخبار الفن، فمنهم من رحّب ومنهم من عبر عن استيائه.

#حفله_تامر_حسني_بالسعوديه

استغرب من اغلب اللي مسوين فيها انو حرام،،،

اقنعني الحين انك ماتسمع اغاني جايبينه يغني كنه مشغل مسجل فبلاش نفاق انت وياه. — w.a.a.a (@wjdan1453) February 12, 2018

يذكر أن حفل تامر حسني يأتي ضمن التغيرات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في المشهد الثقافي والفني والأدبي.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو