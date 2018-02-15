أصدرت دار نشر سؤال اللبنانية نسخة جديدة من كتاب "فيودر دوستويفسكي ما له وما عليه"، من ترجمة وإعداد خيري الضامن.

ويعد فيودر دوستويفسكي (1821-1881) أحد أشهر الكتاب في روسيا والعالم. وتتضمن رواياته فهما عميقا للنفس البشرية، وتقدم تحليلا دقيقا للأوضاع السياسية والاجتماعية والروحية في روسيا خلال القرن الـ 19، وتعكس مجموعة متنوعة من المسائل الفلسفية والدينية.

ومن أشهر روايات دوستويفسكي: الجريمة والعقاب، الأخوة كارامازوف، الأبله، المقامر، الإنسان الصرصار أو رسائل من أعماق الأرض، مذلون مهانون وغيرها.

المصدر: وكالات

كامل توما