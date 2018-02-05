حائط برلين ينقسم شطرين بين القيامة والموت

يصادف اليوم الاثنين ذكرى مرور 28 عاما وشهران و27 يوما (10316 يوما) على سقوط حائط برلين الذي كان يفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية.

في الوقت نفسه، ظل الجدار قائما بين الألمانيتين، ليفصل برلين الشرقية عن الغربية زهاء 28 عاما وشهران و27 يوما، منذ بنائه في 15 يونيو 1961. وقد أقيم بهذه المناسبة معرض في مجمع النصب التذكاري "حائط برلين" في العاصمة الألمانية.

Christian Thielimago/stock&people/Globallookpress

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ويتضمن المعرض عددا من الصور الفوتوغرافية التي تعرض للمرة الأولى من أرشيف لم ير النور من قبل. ولا تتناول تلك الصور الأبعاد السياسية للفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية، وإنما تحكي حياة الألمان البسطاء، وكيف تنوعت مظاهرها بين من يقطنون برلين الشرقية، ومن يعيشون على الجانب الآخر من الحائط الفاصل.

ومن المقرر أن يستمر المعرض، حتى 15 أغسطس المقبل، وسوف تعرض من خلاله 58 صورة توضح تاريخ الحجر من خلال تاريخ البشر.. تاريخ حائط برلين من خلال حياة أهل برلين.

المصدر: تاس

محمد صالح