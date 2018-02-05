الحسناء السورية منال تصرخ في "ذي فويس" الفرنسي: يا إلهي (فيديو)

تخطت الشابة منال، من أصول سورية، الجولة الثانية من النسخة الفرنسية لبرنامج "ذي فويس"، بعدما أبهرت الجمهور بأدائها المتميز باللغتين الإنجليزية ثم العربية لأغنية "هاليلويا".

بوجه ملائكي، صعدت الحسناء منال خشبة المسرح، وهي طالبة في إحدى الجامعات الفرنسية، وصدحت بصوت ثابت ورشيق، بنغمات واثقة على وقع كلمات أغنية "هاليلويا" (التسبيح والحمد للرب) الشهيرة للمغني ليونارد كوهين.

كم كان حضورها مسالما، وديعا، ملائكيا أثناء الجولة الثانية من مسابقة "ذي فويس" فرنسا، حينما التفت إليها جميع أعضاء اللجنة على التوالي. لم تكن اللغة عائقا في الجزء الثاني من الأغنية، حينما غنّت منال باللغة العربية حول السلام، فتفاعل معها الجمهور بحماس شديد بعدما تعاطفت معها لجنة التحكيم.

المصدر: يوتيوب

محمد صالح