الطفل المغربي حمزة يحرز لقب "ذي فويس كيدز – 2"

فاز الطفل المغربي حمزة لبيض بلقب برنامج "أحلى صوت" في نسخته المخصصة للأطفال (ذي فويس كيدز) في موسمه الثاني.

وتابع ملايين المشاهدين الليلة الحلقة الأخيرة من البرنامج التي بثت على شاشة "أم بي سي"، وكانت المواجهة النهائية بين 6 مشتركين لنيل اللقب الذي طالما حلموا به.

وتأهل حمزة خلال الحلقات الماضية إلى جانب الطفلة اليمنية ماريا ضمن فريق الفنان كاظم الساهر.

وتأهل في فريق الفنانة نانسي عجرم، الطفلان اللبناني جورج والسعودي لجي، أما من فريق المصري تامر حسني فتأهلت الطفلتان المصرية أشرقت والعراقية نور.

وأدى حمزة في الحلقة الأخيرة أغنيتين، الأولى "قدك المياس" من القدود الحلبية التي أظهرت جمال صوته وقدرته في إتقان هذا النوع الصعب، ومن ثم عاد وأشعل المسرح من خلال أداء أغنية "حب إيه" لأم كلثوم.

جدير بالذكر أن الطفلة اللبنانية لين كانت قد حازت على لقب الموسم الأول من البرنامج، وضمن فريق كاظم الساهر أيضا.

المصدر: RT + وكلات

علي جعفر