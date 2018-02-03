اكتشاف تاريخي في السعودية

كشف فريق آثار في السعودية أساسات لمسجد يعود تاريخه إلى الفترة الإسلامية المبكرة في منطقة عسير.

وأفادت صحيفة عكاظ بأن المسجد المكتشف يتوسطه محراب نصف دائري مجوف إلى الخارج، في منتصفه مساحة مكشوفة، وغرفتان جانبيتان في الجهة الجنوبية الشرقية ربما كانت إحداها مضيئة للمسجد.

وأعدت السلطات خطة عمل للتوسع في الأعمال الميدانية، وتم الكشف أيضا عن عدد من الوحدات المعمارية المترابطة التي تحتوي على كثير من الظواهر الأثرية، مثل الجدران المجصصة والأحواض الدائرية ومخازن المياه، إضافة إلى جرار فخارية ضخمة، استخدمت لتخزين الفائض من الحبوب والمحاصيل الزراعية.

المصدر: عكاظ