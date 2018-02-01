هل اعتزلت "السلطانة هويام" التمثيل؟

تناقلت تقارير صحفية خبر اعتزال الممثلة التركية مريم أوزرلي، عقب سلسلة من الإخفاقات الفنية والشخصية.

وذكرت صحف عربية وتركية مهتمة بأخبار الفن أن مريم أوزلي اعتزلت التمثيل، وستترك تركيا لتستقر في ألمانيا مكان إقامة أسرتها، لأسباب تتعلق بابنتها لارا التي ستدخل المدرسة قريبا.

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ويعزوا المقربون من الممثلة التركية سبب اعتزالها لأسباب تتعلق بفشل أفلامها السينمائية الجديدة، وتوقف عرض مسلسلها الأخير بعد عدة حلقات.

ولم تعلق مريم أوزرلي بطلة مسلسل "حريم السلطان"، على هذه الأخبار بالتأكيد أو النفي حتى الآن.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو