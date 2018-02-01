 
مباشر

هل اعتزلت "السلطانة هويام" التمثيل؟

الثقافة والفن

هل اعتزلت
imago stock&people-© imago stock&people
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jtdj

تناقلت تقارير صحفية خبر اعتزال الممثلة التركية مريم أوزرلي، عقب سلسلة من الإخفاقات الفنية والشخصية.

وذكرت صحف عربية وتركية مهتمة بأخبار الفن أن مريم أوزلي اعتزلت التمثيل، وستترك تركيا لتستقر في ألمانيا مكان إقامة أسرتها، لأسباب تتعلق بابنتها لارا التي ستدخل المدرسة قريبا.

إقرأ المزيد
الأمير هاري وخطيبته كيف تعارف الأمير هاري مع خطيبته ميغان ماركل؟!

ويعزوا المقربون من الممثلة التركية سبب اعتزالها لأسباب تتعلق بفشل أفلامها السينمائية الجديدة، وتوقف عرض مسلسلها الأخير بعد عدة حلقات.

ولم تعلق مريم أوزرلي بطلة مسلسل "حريم السلطان"، على هذه الأخبار بالتأكيد أو النفي حتى الآن.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة