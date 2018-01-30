موسكو تحتضن معرض "الزوجات"

يفتتح متحف الانطباعية الروسية في العاصمة الروسية موسكو معرض "الزوجات"، في 1 فبراير المقبل.

ويتيح المعرض لزواره فرصة الاطلاع على لوحات فنية تُظهر زوجات كبار الفنانين التشكيليين الروس، كما سيتعرفون على الكثير من الحقائق المثيرة عن حياتهن ومصائرهن.

وقالت يوليا بيتروفا، مديرة المتحف إن "المعرض يجمع لوحات الفنانين التشكيليين الروس مثل إيليا ريبين، بوريس كوستودييف، إيغور غرابار وغيرهم".

إقرأ المزيد

وعلى سبيل المثال، سيضم المعرض "بورتريه" لـ "ناديجدا زابيل فروبيل" التي كانت على مدى أعوام مصدر إلهام الفنان التشكيلي الروسي الموهوب ميخائيل فروبيل، فضلا عن أولغا تروبنيكوفا شريكة حياة فالنتين سيروف، الرسام الروسي العبقري.

إقرأ المزيد

وقالت مديرة المتحف إن الخبراء بدأوا بتحقيق هذا المشروع مطلع العام الماضي، حيث بحثوا عن تحف فنية في مختلف مؤسسات الفنون التشكيلية في الأقاليم الروسية، وجمعوا تشكيلة فريدة من الأعمال المكرسة للنساء اللواتي ألهمن أزواجهن الفنانين.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف