لغة مشتركة تجمع شعوب الأرض كافة

برهن علماء من جامعة هارفارد أن الموسيقى هي لغة التواصل العالمية الأولى والوحيدة التي توحد جميع سكان الكرة الأرضية.

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وأجرى العلماء دراسة شارك فيها 750 من مستخدمي الإنترنت، من 60 بلدا حول العالم، حيث استمعوا إلى مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية التي تنتمي لمختلف الشعوب والثقافات، اختيرت بعشوائية تامة.

وطلب من المشاركين الإجابة على سؤال حول نوع الأغنية، وإلى أي تيار موسيقي تنتمي. كما طلب منهم وصف مشاعرهم عند سماع المقطوعات الموسيقية المختلفة.

وفي نهاية الدراسة توافقت إجابات جميع المشاركين، إذ حددوا أنواع الموسيقى التي استمعوا إليها بدقة، رغم أنهم لم يعرفوا من قبل مصدر تلك الأغاني وإلى أي مدرسة موسيقية تنتمي.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو