روسيا تحظر "موت ستالين"

أصدرت وزارة الثقافة الروسية تعليمات بسحب ترخيص عرض فيلم "موت ستالين" البريطاني في دور السينما الروسية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن القرار يستند إلى المادة 20 من لائحة منح تراخيص عرض الأفلام في روسيا.

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وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق بأن الحقوقيين في وزارة الثقافة بعثوا برسالة إلى وزير الثقافة الروسية فلاديمير ميدينسكي، طالبوه من خلالها بسحب ترخيص عرض فيلم "موت ستالين" الكوميدي البريطاني، لوجود معلومات تحظر القوانين الروسية نشرها.

يذكر أن فيلم الكوميديا السوداء "موت ستالين"، للمخرج أرماندو يانوتشي، يظهر الصراع على السلطة بين قيادات اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي بعد موت زعيمه يوسف ستالين عام 1953. وكان من المفترض أن يبدأ عرض الفيلم في دور السينما الروسية، في 25 يناير الجاري.

المصدر: RT

يفغيني دياكونوف