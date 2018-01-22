معرض "برافا" 2018 بنكهة الفن الروسي

تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل معرض "برافا" أقدم أسواق الفن والآثار في أوروبا.

ويفتح المعرض أبوابه، في 27 يناير الجاري، ليقدم لزواره من عشاق الفن وجامعي التحف الأثرية مجموعة كبيرة من الأعمال التي تقدمها 134 دارا من 16 دولة.

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ويحوي المعرض هذا العام لوحات فنية للرسام البلجيكي بيتر بول روبنس (1577-1640) والهولندي أدريان إيزنبراندت (1490-1551) والرسام والنحات الإسباني خوان ميرو (1893-1983).

كما يضم المعرض أثاثا فرنسيا من القرن الثامن عشر ومجموعة من منحوتات الحيوانات وأدوات الزخرفة من الفن الإيطالي، وأعمال نحت أوروبية تعود لفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وغيرها من الأعمال.

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ويفترض أن تحتل لوحات الفنان مارك شاغال (1887-1985) مكانا خاصا في هذا المعرض الذي سيكشف بعض لوحاته مثل "عريس وعروس في سماء باريس" (1980-1981).

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وستقدم غاليري "برينسك" من ميونيخ مجموعة من الأيقونات الروسية واليونانية القديمة، يعود تاريخها للفترة ما بين القرن السادس عشر والتاسع عشر.

وفي مجال الفنون التطبيقية الزخرفية سيقدم المعرض مجموعة من المقتنيات الإمبراطورية، منها ساعة الصالون التي تمثل "عربة الإله الروماني باخوس الشاب"، من مقتنيات الإمبراطور الروسي بافل الأول (1754-1801).

كما سيتحف المعرض زواره بمجموعة كبيرة من التحف الأثرية القديمة ولوحات الغرافيك وأدوات الزخرفة والأثاث الملكي الأوروبي والروسي.

المصدر: إنترفاكس

خالد ظليطو