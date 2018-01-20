افتتاح أكبر معرض للفنون التشكيلية في العراق

افتتح في بغداد اليوم، أكبر معرض للفنون التشكيلية في العراق بمشاركة أكثر من مئة فنان وفنانة، وهو المعرض الذي واظبت جمعية التشكيليين العراقيين على إقامته في مطلع كل عام.

ويقدم المعرض، الذي لقي إقبالا وتفاعلا كبيرا من الزوار، أعمال فنية تشكيلية توزعت بين الرسم والنحت والأعمال الخزفية.

وأقيم المعرض في قاعة العروض الفنية التابعة لجمعية التشكيليين العراقيين، وهي واحدة من قاعتين تستقبلان المعارض الفنية في بغداد، بعدما كانت العاصمة العراقية تعج بقاعات عدة بدأت بالاختفاء منذ تسعينات القرن الماضي.

وتوزعت الأعمال المشاركة بين الاتجاهات التعبيرية والتجريدية وكذلك الواقعية، إلى جانب الاتجاه المحبب لدى فنانين عدة وهو الفلكلور الشعبي البغدادي.

وتميز المعرض هذا العام أيضا بالمشاركة النسائية، وبرزت أعمال أكثر من 15 فنانة تشكيلية من بين أكثر من 80 مشاركا بأعمال الرسم، وكذلك خمس فنانات شاركن في أعمال النحت من بين ستين فنانا، إلى جانب ثلاث أخريات قدمن أعمالا خزفية.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر