الرئيس المصري: السينما الحقيقية عليها أجر وثواب

في إطار مؤتمر حكاية وطن الذي يعرض فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنجازاته خلال فترة رئاسته الأولى، صرح برأيه في السينما من خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

السينما الحقيقية عليها أجر وثواب عندما تدعوا إلى المبادئ والفضيلة.#حكاية_وطن — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 19, 2018

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك من خلال وسم #حكاية وطن تعليقا له بشأن السينما، حيث صرح أن لها أجرا وثوابا حينما تدعو إلى المبادئ والفضيلة.

المصدر: فيسبوك+تويتر

محمد صالح