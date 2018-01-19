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الرئيس المصري: السينما الحقيقية عليها أجر وثواب

الثقافة والفن

الرئيس المصري: السينما الحقيقية عليها أجر وثواب
Facebook/AlSisiofficial
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن"
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في إطار مؤتمر حكاية وطن الذي يعرض فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنجازاته خلال فترة رئاسته الأولى، صرح برأيه في السينما من خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك من خلال وسم #حكاية وطن تعليقا له بشأن السينما، حيث صرح أن لها أجرا وثوابا حينما تدعو إلى المبادئ والفضيلة.

المصدر: فيسبوك+تويتر

محمد صالح

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