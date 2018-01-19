وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير ياعرب"
توفيت الإعلامية العراقية آلاء العوادي مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" على "أم بي سي"، بعد صراع مع مرض السرطان.
وأصيبت العوادي بمرض السرطان منذ فترة وواجهته علاجيا وتابعت مسيرتها ولكن في النهاية أنهكها المرض حتى وافتها المنية.
.. إنا لله و إنا إليه راجعون .. (آلاء العوداي)🕊 هي زميلة عمل أشتغلنا 5 سنوات مع بعض في صباح الخير يا عرب .. مكتبها مقابل مكتبي و كل يوم أتصبح بإبتسامتها الحلوة و كلماتها العراقية الأصيلة .. هذا غير أنها كانت تلزم علي آكل من الفطور إلي تحضره بنفسها في البيت لأنها تعرف آني أحب نفسها في الطبخ .. هي رفيقة سفر و نعم الرفيق ما في ألطف و لا أرق منها مثل الطفل الصغير .. . عشان كذا امي عشقتها و اعتبرتها بنتها .. غير أنها زوجة و أم لثلاث أطفال كان الله في عونهم على فقدانها و غيابها .. و كان الله في عون أمها و أبوها إلي ما كان عندهم خبر بمرضها .. كانت تقولي ( ليش أخبرهم و أخليهم يشيلون همي ! ) .. عانت كثير على مدى سنوات مع مرض السرطان الله يكفيكم شره و اليوم أرتاحت الحمدلله .. الموت للمريض راحة و رحمه بعد ألم و عذاب .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. رحل جسدها بس تركت لنا ذكريات جميلة لا تنسى .. الله يرحمها برحمته الواسعه و يسكنها فسيح جناته و يلهم عائلتها الصبر و السلوان .. لا تنسوها بالدعاء🕊❤ @alaa__alawadi
انا لله وانا اليه راجعون .. صعقت الآن بخبر وفاة زميلتي العزيزة التي أحَبها الجميع في القناة طيلة سنوات.. الأخت آلاء العوادي .. رحمك الله يا غالية .. رحمك الله يا أطيب قلب.— حمود الفايز (@HomudAlfayez) January 17, 2018
أسأل الله الصبر لنا و لأهلها و لزملائها .
اللهم لا اعتراض على أمرك .
ورثى العديد من الإعلاميين بالوطن العربي زميلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم السعودية لجين عمران التي قالت "الراحلة رفضت إخبار والديها بمرضها، متمسكة بعبارة: ليش أخبرهم وأخليهم يشيلون همي؟".