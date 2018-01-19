وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير ياعرب"

توفيت الإعلامية العراقية آلاء العوادي مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" على "أم بي سي"، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأصيبت العوادي بمرض السرطان منذ فترة وواجهته علاجيا وتابعت مسيرتها ولكن في النهاية أنهكها المرض حتى وافتها المنية.

انا لله وانا اليه راجعون .. صعقت الآن بخبر وفاة زميلتي العزيزة التي أحَبها الجميع في القناة طيلة سنوات.. الأخت آلاء العوادي .. رحمك الله يا غالية .. رحمك الله يا أطيب قلب.

أسأل الله الصبر لنا و لأهلها و لزملائها .

اللهم لا اعتراض على أمرك . — حمود الفايز (@HomudAlfayez) January 17, 2018

ورثى العديد من الإعلاميين بالوطن العربي زميلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم السعودية لجين عمران التي قالت "الراحلة رفضت إخبار والديها بمرضها، متمسكة بعبارة: ليش أخبرهم وأخليهم يشيلون همي؟".