لبنان يسمح بعرض فيلم "ذا بوست" رغم المطالبة بحظره

رفض وزير الداخلية اللبناني، الأربعاء 17 ديسمبر، طلبا بمنع عرض فيلم "ذا بوست" للمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ في دور السينما اللبنانية بسبب صلة المخرج بإسرائيل.

وأطلق المعترضون حملة ضد عرض الفيلم باعتبار أن سبيلبرغ قدم دعما ماليا لإسرائيل خلال حربها في 2006 مع حزب الله في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن مقتل مئات اللبنانيين.

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وصرح وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، لوكالة رويترز قائلا: "لا أرى مانعا يحول دون عرض الفيلم لأنه لا علاقة له بلبنان ولا بالصراع مع العدو الإسرائيلي".

وأوضح جورج حنا، رئيس دائرة المطبوعات في الأمن العام، أن لجنة مراقبة أشرطة الأفلام السينمائية قد توصي بمنع عرض أفلام إذا شكلت دعاية إيجابية لإسرائيل ضمن أسباب أخرى.

ويروي الفيلم قصة نشر صحيفة "واشنطن بوست" عام 1971 تقارير مسربة عن البنتاغون بخصوص حرب فيتنام، رغم معارضة الحكومة الأمريكية.

وقال حنا إن لبنان منع في 2017 عرض فيلمين لكنه سمح بعرض 317 فيلما تجاريا و766 من أفلام المهرجانات.

وذكر بسام عيد، مدير المنتجات في شركة إمباير الموزعة للفيلم في لبنان، أن حملات مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تشكل ضغطا على حكومة لبنان بشأن الأفلام.

وكان لبنان قد منع عرض فيلم "وندر وومان" العام الماضي، لأن بطلته غال غدوت (Gal Gadot) إسرائيلية.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني