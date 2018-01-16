لبنان يحظر فيلما جديدا لستيفن سبيلبرغ بسبب إسرائيل

حظرت السلطات اللبنانية عرض فيلم "ذا بوست" للمخرج الأمريكي المشهور ستيفن سبيلبرغ في دور السينما اللبنانية لعلاقته بإسرائيل.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الاثنين عن رئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني العميد نبيل حنّون تأكيده أن الرقابة اللبنانية لم تسمح بعرض الفيلم على شاشات دور السينما، التزاما بالمقاطعة العربية لإسرائيل.

وأكد أن كلمة الفصل في الموضوع يعود إلى الداخلية اللبنانية، لكنه من غير المرجح أنها ستلغي الحظر.

وكان من المتوقع أن تنطلق عروض الفيلم من بطولة ميريل ستريب وتوم هانكس في دور السينما اللبنانية اعتبارا من الخميس المقبل، وهو يروي قصة نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقارير مسربة عن البنتاغون بخصوص حرب فيتنام، رغم معارضة الحكومة الأمريكية.

وأُدرج سبيلبرغ، وهو يهودي الديانة، على القائمة السوداء لجامعة الدول العربية بعدما تبرعت مؤسسته بمليون دولار لأغراض الإغاثة في إسرائيل عقب حربها مع "حزب الله" اللبناني عام 2006، لكن أفلامه اللاحقة عرضت في لبنان دون أي قيود، شريطة رفع اسم المخرج من الملصقات الترويجية لأفلامه.

وسبق لوكالة "فرانس برس" وأفادت نقلا عن مصدر في جهاز الأمن العام اللبناني، بأن الفيلم لن يعرض في دور السينما ليرتفع بذلك عدد الأفلام الممنوعة من العرض أو المقتطع منها خلال سنة لأسباب مختلفة إلى سبعة.

كما أكد المصدر سحب ترخيص العرض من فيلم "ذا جنغل" للمخرج الأسترالي غريغ ماكلين وبطولة نجم سلسلة الأفلام عن هاري بوتر البريطاني دانيال رادكليف، بعد أسبوع من بدء عرضه.

وأوضح أن هذا القرار جاء تحسبا لوقوع أي مشاكل أو احتجاجات، علما بأنه يروي قصة رحالة إسرائيلي في غابات الأمازون.

المصدر: واشنطن بوست + فرانس برس

نادر عبد الرؤوف