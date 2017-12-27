"حرب النجوم" على متن المحطة الفضائية الدولية

شاهد رواد الفضاء المقيمون حاليا في المحطة الفضائية الدولية الجزء الجديد من ملحمة "حرب النجوم" السينمائية الخيالية.

أفاد بذلك موقع "Space.com" الأمريكي، بناء على مدونة نشرها رائد الفضاء الأمريكي توماس فاندي هاي، الذي التقط صورة فوتوغرافية لمشاهدة الفيلم.

Space Station movie night, complete with “bungee cord chairs”, drink bags, and a science fiction flick! pic.twitter.com/IPZ2thI8rw — Mark T. Vande Hei (@Astro_Sabot) 24 декабря 2017 г.

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ولم يذكر رائد الفضاء في مدونته اسم الفيلم. لكنه على الأرجح فيلم "Star Wars: The Last Jedi".

وكان دان هوت، مسؤول العلاقات العامة في وكالة "ناسا"، قد أعلن في وقت سابق أنه بإمكان أفراد طاقم المحطة مشاهدة الجزء الجديد للفيلم مباشرة على متن المحطة الفضائية. وأكد أنهم يتلقون أفلاما على شكل ملفات رقمية.

وقال إن مشاهدة الأفلام تعد أمرا عاديا بالنسبة لأفراد طاقم المحطة لأن هناك مكتبة إلكترونية رقمية كبيرة تضم نحو 500 فيلما.

المصدر: غازيتا. رو

يفغيني دياكونوف