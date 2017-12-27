"التحديث".. كلمة العام 2017 في اللغة الروسية!

نشر مجلس الخبراء في مجلس التنمية الإبداعية للغة الروسية قائمة بـ 10 كلمات رئيسية لعام 2017 .

ونشر موقع "عام الأدب 2017" أن خبراء مجلس التنمية أطلقوا تسمية كلمة العام في اللغة الروسية على كلمة "التحديث". وجاءت "بيتكوين" (العملة الإلكترونية، تتداول عبر الإنترنت فقط) في المرتبة الثانية. أما كلمة "هايب" (أحدها أشكال الاحتيال النقدي) فجاءت في المرتبة الثالثة.

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وتضمنت القائمة كلمات أخرى مثل "سامّ" و"معركة كلامية" و"العملة المشفرة" و"فييك" (التقليد والتضليل في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية) و"بدون تأشيرة" و"التحرّش".

كما تم تحديد 15 كلمة أخرى راج استخدامها في السنوات الأخيرة في وسائل الإعلام وفي المنشورات الأدبية المختلفة مثل: "بروتولوغيزم" و"المسيطر" و"عام-السياسة" وغيرها.

يذكر أن مجلس الخبراء في مجلس التنمية الإبداعية للغة الروسية، يجمع الكثير من علماء اللغة والأدباء مثل: فياتشسلاف كوريتسين ويلينا تشرنيكوفا وفلاديمير شاروف وتاتيانا شيربينا لودميلا زوبوفا وأولغا سيفيرسكايا وغيرهم.

المصدر لينتا رو

خالد ظليطو