العاصمة موسكو تحتضن تماثيل بطاركة روسيا

تنصب بحلول عام 2020 تماثيل لبطاركة موسكو وسائر روسيا بجوار كاتدرائية المسيح المخلص وسط العاصمة الروسية موسكو.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن القرار بهذا الشأن تم توقيعه، في 6 ديسمبر الجاري.

وقال رئيس لجنة الثقافة والتراث في برلمان موسكو يفغيني غيراسيموف إن تماثيل البطاركة: أيوب وجرموجين وتيخون، كانت قد دشنت، في نوفمبر الماضي. أما العدد الإجمالي للتماثيل البرونزية بارتفاع 4 أمتار فسيبلغ 16 تمثالا، من بينها واحد لبطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.

ويأمل مؤسسو المشروع في إزاحة الستار عن التماثيل قبل الموعد المحدد، علما أن نصبها يصادف ذكرى مرور 100 عام على استعادة منزلة البطريرك في الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية الروسية.

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يذكر أن النحات سلفات شيرباكوف الذي صنع تمثال الأمير فلاديمير في ساحة "بوفيتسكايا" بالقرب من الكرملين وتمثال مصمم رشاش كلاشينكوف، هو الذي تولى إبداع التماثيل الـ 16.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف