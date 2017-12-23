شاعرة سورية: كاظم الساهر سيغني كلماتي في شارة مسلسل تلفزيوني

أعلنت الشاعرة السورية سهام الشعشاع، أن الفنان العراقي كاظم الساهر سيغني كلماتها التي كتبتها لشارة مسلسل "الواق واق".

وزفت الشعشاع الخبر لمتابعيها عبر "إنستغرام" و"فيسبوك"، معبرة عن سعادتها بهذا العمل.

ومنذ فترة، دخل كاظم الساهر على خط الدراما السورية من خلال "كتاب الحب" التي غناها لمسلسل "مدرسة الحب". لكن الموسم المقبل سيكون تواجد النجم العراقي مختلفا، كونه وضع صوته قبل أيام على شارة المسلسل الكوميدي "الواق واق"، تأليف ممدوح حمادة وإخراج الليث حجو.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الواق الواق" من إنتاج شركة "إيمار الشام" لموسم دراما 2018، وهو من كتابة ممدوح حمادة، ويجمع في بطولته رشيد عساف، باسم ياخور، شكران مرتجى، أحمد الأحمد، محمد حداقي، جرجس جبارة، جمال العلي، حسين عباس، شادي الصفدي، مرام علي، وائل زيدان، رواد عليو، أنس طيارة، نانسي خوري، ومن لبنان طلال الجردي.

ويتناول المسلسل حياة مجموعة من المهاجرين الذي تغرق سفينتهم قبالة أحد السواحل وهم في طريقهم للولايات المتحدة حيث يعيشون حياة افتراضية في إحدى الجزر المهجورة ضمن قالب كوميدي اجتماعي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا