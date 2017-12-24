"أليس في بلاد العجائب" على جليد موسكو (فيديو)

تقدم شركة "إليا أوفيربوخ والأطفال" في عطلة رأس السنة، ما بين 27 ديسمبر الجاري و8 يناير المقبل، مشروعا فنيا جديدا لعرض مسرحية رأس السنة العائلية "أليس في بلاد العجائب".

ويقام العرض على خشبة القصر الجليدي "في تي بي" بموسكو، ويشارك فيه لأول مرة أبطال الأولمبياد: ماكسيم ترانكوف وتاتيانا فولوسوجار ويكاترينا غوردييفا.

أما دور أليس فستقوم بأدائه المشاركة في مباريات الشباب بالتزلج على الجليد كاتيا كوراكوفا.

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ونقل مخرج العرض الفائز بالميدالية الفضية في الدورة الأولمبية الشتوية إيليا أوفيربوخ، الحكاية المشهورة إلى جليد موسكو حيث تلقت تجسيدا جديدا.

وقال أوفيربوخ إن المسرحية تحولت إلى سيرك خيالي على الجليد، حيث استخدمت فيها تمارين الجمباز الجوي والألعاب البهلوانية الرائعة والمشاهد ثلاثية الأبعاد والموسيقى المميزة.

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وأضاف أن جمهور موسكو وضيوفها سيرون مسرحية الجليد هذه لأول مرة، مع العلم أنه سبق لهم أن شاهدوا في عطلة رأس السنة الماضية مسرحية أخرى على الجليد بعنوان "كسارة البندق وملك الفئران".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف