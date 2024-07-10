وأفاد موقع "القاهرة 24"، بأنه بعد انتهاء نوبة البكاء التي سيطرت على شيرين عبد الوهاب، عادت مرة أخرى للحديث واستكمال أقوالها لجهات التحقيق، حيث أنها مثلت أمامها للاستماع لأقوالها، ومعها 4 محامين وشاهد، واستعانت بالأخير لتأكيد روايتها في الواقعة موضع التحقيق.

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وكان الفنان حسام حبيب قد وصل إلى النيابة العامة لتسوية الأزمة مع طليقته، بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من الفنانة المصرية لإجراء تصالح حول الأزمة.

وفي وقت سابق، قدمت شيرين عبد الوهاب تقريرا طبيا لجهات التحقيق يكشف تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها لحسام حبيب بالتعدي عليها وضربها داخل استديو.

وجاء في التقرير الطبي أنها مصابة بكدمة في العين اليمنى وجرح سطحي في الأنف، وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم، وخدوش بالساعد الأيسر وجروح سطحية.

في حين أن حسام حبيب نفى الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن شيرين هي التي أذت نفسها بنفسها.

واستشهد بابنة شيرين التي كانت متواجدة وشهدت ما جرى، فيما أكد أن "هناك شهودا آخرين يمكنهم أن يثبوا كلامه".

المصدر: "القاهرة 24"