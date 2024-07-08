إقرأ المزيد أول تعليق من حسام حبيب على واقعة ضربه شيرين عبد الوهاب

وادعى حسام حبيب أن شيرين فعلت بابنتها شيء لا يصدق وإذا علمه الجمهور ستكون نهاية شيرين.

وقال حسام حبيب في رسالة صوتية عبر موقع "القاهرة 24": "هنا بنت شيرين قالت إن حسام معمليش حاجة ليا ولا لماما، قالت اللي عمله أنه شالني من تحت أيديها، وقالت إن ماما هي اللي عورت نفسها عشان تنزل تعمل اللي هي عملته ده، حاجة عمرها ما جت في بالي".

وفي وقت سابق، أخلت النيابة المصرية سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة 5 آلاف جنيه في دعوى الفنانة شيرين عبد الوهاب عليه بضربها.

كما أوضح حبيب لبرنامج "ET بالعربي" بالقول: "أقسم بالله العظيم إن كل الكلام ده كذب.. أنا ممدتش إيدي على شيرين.. وهي اللي معوره نفسها بطفاية ضربتها في دماغها.. وإن هي معورة رجليها بمقص.. ده اللي أقدر أقوله ومقدرش أقول حاجه أكتر من كده".

واستشهد حسام حبيب بابنة شيرين التي كانت متواجدة وشهدت ما جرى، مضيفا أن "هناك شهود آخرين يمكنهم أن يثبوا كلامه".

وتساءل:"كيف تحصلت شيرين على مبلغ 50 ألف دولار التي ادعت أنه كان في حقيبتها؟.. ومن أي مصرف قامت بسحبه؟"

وأشار إلى أن شيرين تعدت على نفسها بالضرب من أجل إيذاء نفسها وإثبات التهمة عليه، لافتا إلى كونها تهدده طوال الوقت، كما أكد أنها اتهمته من قبل بسرقة سيارتها لأنه لم يرد على اتصالاتها الهاتفية.

المصدر: "القاهرة 24"