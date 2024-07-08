مباشر

الطلبات الأخيرة

    الثقافة والفن
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 10:42 GMT

    "سموكي آيز".. تناول جريء لقصة تدور في شوارع القاهرة

    شهد مهرجان عمان السينمائي الدولي عرض فيلم يتناول قصة جريئة لأول مرة تدور في شوارع القاهرة تحت عنوان "سموكي آيز".

    وقال صناع الفيلم في تصريحات لـRT إنه: "ليس من السهل أن تصنع فيلما يتحدث بجرأة عن واحدة من أكثر المواضيع حساسية في المجتمع، الخطر الذي يحيط بالفتيات في شوارع القاهرة، وبالأخص إذا أرادت أن تحظى بلحظة حميمية صغيرة مع حبيبها في الشارع".

    وتابع الصناع: "المخرج علي علي أحد أشهر مخرجي الإعلانات في العالم، أراد بشدة أن يصنع فيلما يبدأ به حوارا مفتوحا عما تتعرض له الفتيات يوميا في الشارع، ويمزجه بالحال العام الذي وصلت له القاهرة، وبعد 4 سنوات منذ قامت أخته نانسي علي بكتابة القصة، وخرج الفيلم ليكون أول أفلامه على الإطلاق، الفيلم القصير "سموكي آيز".

    ويبدأ فيلم سموكي آيز، الذي شهد عرضه الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويشهد عرضه الثاني بمهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم خلال الأسبوع المقبل، بمشهد للبطلة نور، التي تقوم بدورها ملك بازيد، وهي أمام المرآة تضع المكياج وتحاول من خلال فيديو على اليوتيوب أن تتقن إحدى الصيحات الجديدة لمكياج العين، سموكي آيز، بينما تستعد لموعدها الغرامي مع حبيبها فيجو، الذي يقوم بدوره المغني المشهور مروان موسى، وتتحدث الفتاة بالفيديو أن الشكل الأمثل للوصول لهذا المظهر هو أن تبدو الفتاة وكأنها كانت تبكي طوال الليل.

    من خلال قصة نور وموعدها الغرامي مع فيجو، يستكشف علي علي بعدسته شوارع القاهرة. يلتقطها بكل ما فيها من جمال وقبح وعشوائية ومرح، بالطبع بفضل خبرته الواسعة في مجال الإعلانات، لكنه أيضًا يتمكن من تصوير الرعب والصدمة النفسية التي يمكن أن تختبرها الفتاة المصرية بسبب قبلة مسروقة في إحدى شوارع القاهرة المظلمة.

    ولعل هذا يعكس بالضبط ما يحاول أن يستكشفه من خلال الفيلم نفسه. لطالما انشغل علي بفكرة المدينة المحصنة التي لا يُسمح فيها بإظهار الحب بين العشاق في الشوارع ولا بالتصوير في تلك الشوارع بحرية، أو كما جاء على لسانه "إنها معاناة لا يمكن تخيلها أن تصور فيلمًا في القاهرة عن القاهرة الآن".

    وهكذا ذهب الفيلم في الرحلة القصيرة التي خاضتها نور برفقة فيجو في شوارع العاصمة والأماكن الأكثر حميمية بها، والتي آلت إلى نهاية مأساوية لنور وانتهى بها الأمر وهي تحدق في مرآتها وقد وصلت إلى المظهر المطلوب لسموكي آيز.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    مال وأعمال

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط