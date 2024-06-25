فيلم "ثلاثة عمالقة" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الروسي

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الروسي" ثلاثة عمالقة" من إخراج ألكسندر شوخ ويكاترينا سالاباي إيرادات شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وحصد الفيلم 61.6 مليون روبل في يومي العطلة الأسبوعية الماضية.

أفادت بذلك المعلومات الواردة من بوابة Kinobusiness.com الروسية في الفترة ما بين 20 و23 يونيو. وكتب سيناريو الفيلم أرتيوم فويجي، وشارك في تقديم بطولة الفيلم سيرغي ماكوفيتسكي وديمتري فيسوتسكي وأوليغ كوليكوفيتش وفاليري سولوفيوف.

ووفقا لسيناريو الفيلم فإن العمالقة يتعين عليهم التحقيق في سرقة التاج الأميري وإنقاذ الأصدقاء من عالم الأحلام السحري.

وفي المركز الثاني جاء الفيلم الكوميدي ​​الموسيقي الروسي "جولة مع إيفانوشكي" الذي حصد في يومي العطلة السبوعية الماضية 40.8 مليون روبل. وتم تصوير الفيلم بأسلوب "روند موفي"، وهو من إنتاج شركة Monumental Vision. ويحكي قصة مغامرات ثلاثة أصدقاء ذهبوا في رحلة بالسيارة إلى جنوب روسيا هربا من مشاكلهم لتحقيق حلم طفولتهم، وهو لقاء فرقة "إيفانوشكي" الموسيقية. وتضم بطولة الفيلم أغاتا موتسينيتسي وآنا بيسكوفا وأولغا سوخاريفا، فضلا عن فناني فرقة "إيفانوشكي" الموسيقية التي تحتفل العام الجاري بالذكرى الـ30 لتأسيسها.

واحتل المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة البريطاني الكندي 10 Lives للمخرج كريس جينكينز، والذي حصد 28.8 مليون روبل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ويحكي فيلم الكارتون عن قطة اسمها بيكيت تعيش حياة عشرة حيوانات.

المصدر: تاس