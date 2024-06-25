مصر.. نقيب المهن التمثيلية يكشف تفاصيل قضية ابتزاز لفتيات في معهد الفنون

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، عن تلقيه عدة شكاوى من فتيات بمعهد الفنون المسرحية بتعرضهن للابتزاز المادي، من شخص انتحل شخصية المخرج عمرو عرفة.

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وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال أشرف زكي: "تلقيت شكاوى من فتيات بمعهد الفنون المسرحية بشأن تعرضهن للابتزاز المادي من شخص انتحل شخصية المخرج عمرو عرفة، وحاول خداعهن بأنه سوف يستعين بهن للمشاركة في أعمال فنية".

وأشار أشرف زكي إلى أنه تواصل مع عمرو عرفة، الذي أكد له أن شخصا ينتحل شخصيته، وأنه ليس لديه أي صلة أو علم به، ولا يعلم شيئا عن هذا الأمر.

وحذر زكي من الوقوع في فخ هذا الشخص، مؤكدا أنه سوف يتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضده للحفاظ على الفنانات الصاعدات وطالبات المعهد.

المصدر: "القاهرة 24"