 
مباشر

مصر.. نقيب المهن التمثيلية يكشف تفاصيل قضية ابتزاز لفتيات في معهد الفنون

الثقافة والفن

مصر.. نقيب المهن التمثيلية يكشف تفاصيل قضية ابتزاز لفتيات في معهد الفنون
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xssz

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، عن تلقيه عدة شكاوى من فتيات بمعهد الفنون المسرحية بتعرضهن للابتزاز المادي، من شخص انتحل شخصية المخرج عمرو عرفة.

إقرأ المزيد
مصر.. نقيب المهن التمثيلية يؤكد شطب أسماء أشخاص مارسوا التطبيع مع إسرائيل
مصر.. نقيب المهن التمثيلية يؤكد شطب أسماء أشخاص مارسوا التطبيع مع إسرائيل

 وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال أشرف زكي: "تلقيت شكاوى من فتيات بمعهد الفنون المسرحية بشأن تعرضهن للابتزاز المادي من شخص انتحل شخصية المخرج عمرو عرفة، وحاول خداعهن بأنه سوف يستعين بهن للمشاركة في أعمال فنية".

 وأشار أشرف زكي إلى أنه تواصل مع عمرو عرفة، الذي أكد له أن شخصا ينتحل شخصيته، وأنه ليس لديه أي صلة أو علم به، ولا يعلم شيئا عن هذا الأمر.

وحذر زكي من الوقوع في فخ هذا الشخص، مؤكدا أنه سوف يتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضده للحفاظ على الفنانات الصاعدات وطالبات المعهد.

المصدر: "القاهرة 24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا