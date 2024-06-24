لوحات تشكيلية عملاقة على جدران الأبنية المرممة في ماريوبول (فيديو)

بدأ في يونيو الجاري بمدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك الروسية والتي يتم إعادة إعمارها حاليا، مهرجان الفن "M’Art" لفن الشارع.

وصل فنانو الشوارع إلى ماريوبول من مدن تيومين ونيجني نوفغورود وموسكو وروستوف وسامارا وبيرم وقازان وتشيليابينسك الروسية، وعددهم الإجمالي 21 فنانا تشكيليا ينتمون إلى فن الشارع.

وساعدت مؤسسة "الإصلاح العام" من منطقة موسكو وشركة "الوكيل الموحد في صناعة البناء والتشييد" في دعم المشروع وإيجاد المنازل المناسبة.

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وقد تم تحديد تلك المباني السكنية المتعددة الطوابق التي تقع في أماكن بارزة في المدينة حتى يتمكن سكانها وضيوفها الذين يسافرون على طول الطرق السريعة الرئيسية من لمس الإبداع الرائع الذي خلقه الروس من مختلف أنحاء البلاد. وجدير بالذكر أيضا أن جميع المنازل التي ظهرت عليها الجداريات، كما يقولون، يمكن مقارنتها بطائر العنقاء الخرافي الذي نهض من الرماد.

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وقالت فنانة الشارع من سامارا ناتاليا موسكفيتينا:" جئت من سمارة، وأنا من مواليد أوست-إيليمسك في شرق سيبيريا. وأمارس الرسم منذ 15 عاما، ولكنني بدأت لأول مرة في رسم الواجهات والجداريات الكبيرة التي يتراوح طولها بين 20 و30 مترا قبل عام في موطني الأصلي أوست-إيليمسك. وفي إطار المهرجان أشارك بتحقيق مشروع "الجمال الروسي" الفني للجداريات. ورسمت جدارية أطلق عليها "فتاة روسية تحمل في يديها طائرا"، بصفته رمزا للأمل والحرية".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا