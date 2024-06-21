مصر.. فنانة شهيرة تكشف عن إصابتها بحروق في وجهها وتوجه رسالة لمتابعيها (صور)

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة روجينا النقاب عن إصابتها بحروق في الوجه بسبب تعرضها للشمس أثناء قضائها لإجازة عيد الأضحي.

ونشرت "روجينا" صورا لها عبر خاصية "الستوري" في حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت بوجه منتفخ ومتورم، وكتبت: "الحمد لله دا العيد.. اتحرقت في الشمس، بقضي العيد مع الدكتور على التليفون".

وحذرت متابعيها في منشورها ومرفقة صورا لها قبل وبعد الإصابة: "مجرد ساعة في الشمس كنت كدا وبقيت كدا.. حاولوا تبعدوا عن الشمس".

وفي تصريحات لموقع "فيتو"، أوضحت روجينا إنها أصبحت أفضل بالوقت الحالي، مقدمة الشكر لكل من سأل عنها.

وأضافت: "الحمد لله والشكر لله وقدر الله وما شاء فعل".

المصدر: "فيتو"