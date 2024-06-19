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أغان روسية في حفل موسيقي تكريما لبوتين بكوريا الشمالية

الثقافة والفن

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استمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومضيفه كيم جونغ أون إلى أغاني الحرب ومؤلفات من برنامج المغني شامان في حفل موسيقي على شرف الرئيس الروسي في بيونغ يانغ.

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أقيم الحفل في قاعة بيونغ يانغ الرياضية وحضره زعيما البلدين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، إضافة إلى وفدي البلدين من روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية.

وقبل افتتاح برنامج الحفل، عزفت الأوركسترا العسكرية المشتركة لكوريا الديمقراطية النشيدين الوطنيين للبلدين، ثم قامت الأوركسترا بعزف مجموعة متنوعة من الأغاني الروسية، بما في ذلك "الحرب المقدسة"، و"كاتيوشا"، كما استمع الزعيمان إلى مقتطفات من أغاني شامان، وكذلك لغريغوري ليبس، وأوليغ غازمانوف، وغيرها. وأدى الفنانون الروس الأغاني الروسية باللغتين الروسية والكورية، إضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية الكورية.

المصدر: RT

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