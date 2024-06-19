بوتين يشكر كوريا الشمالية على تنظيمها رحلات لأبناء من قضوا في العملية العسكرية الروسية

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بما في ذلك زعيم البلاد كيم جونغ أون على تنظيم رحلات لأبناء من قضوا في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس عقب محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث تابع: "أود أن أشكر أصدقاءنا الكوريين والرفيق كيم جونغ أون شخصيا على تنظيم رحلات لأبناء من قضوا في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في معسكر الأطفال الكوري سوندوون، ونحن نقدر بشدة هذه اللفتة الصادقة من الرعاية والصداقة".

وأجرى الرئيس بوتين اليوم محادثات مطولة مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون توجت بالتوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تأخذ بالاعتبار تقديم المساعدة في حال تعرض أحد طرفيها لعدوان.

وقال بوتين في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية: "يتخذ الأصدقاء الكوريون موقفا موضوعيا ومتوازنا بشأن موضوع التسوية الأوكرانية، ويتفهمون الأسباب الحقيقية للأزمة"، مشددا على أن "مثل هذا الموقف من جانب القيادة الكورية هو تأكيد واضح آخر على نهج سيادي مستقل".

وكان بوتين وصل إلى بيونغ يانغ في وقت متأخر ليلة أمس، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا في المطار.

المصدر: RT