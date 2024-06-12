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"إيدو بتاكلو مش قادر".. تفاعل كبير مع فيديو رد فعل عمرو دياب بعد احتكاك شخص به خلال حفل خاص!

الثقافة والفن

عمرو دياب
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ردة فعل الفنان المصري عمرو دياب بعد احتكاك شخص به خلال حفل زفاف.

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وأظهر الفيديو عمرو دياب وهو يغني على المنصة، وسط زحمة المعازيم، عندما احتك به شخص من الخلف.

وظهرت علامات الغضب على وجه الفنان المصري، وقام بقبض أصابع يده، لكنه تمالك نفسه عندما شاهد الممثل محمود البزاوي يمر من أمامه.

ونظرا للواقعة الأخيرة التي أثارت ضجة كبرى في مصر، حيث قام عمرو دياب بصفع شاب على وجهه بعدما حاول التقاط صورة معه خلال حفل زفاف، فقد بات النجم المصري محط أنظار الجميع، وسط جدل كبير بين من يراه محقا في تصرفاته ومن حقه أن تكون له بعض الخصوصية، وبين من يعتبر أن النجم هو ملك الجمهور ويجب أن يكون مراعيا أكثر.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو المتداول، وهو من حفل قديم أحياه الهضبة قبل الحفل الذي شهد الصفعة، وانهالت التعليقات التي طغى عليها الطابع الساخر، مثل "إيدو بتاكلو مش قادر"، و"الكف كان جاهز"، و"حد يوديه لدكتور نفسي واضح أنه كابت بقلبه كثير"، و"شفيه هذا مايطيق أحد دامه مايستحمل يبعد عن الحفلات".

المصدر: RT

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