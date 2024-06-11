ظهور خاص لبيلا حديد في كليب فنان عربي (فيديو)

لفتت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، الأنظار من خلال ظهور خاص في فيديو كليب فنان عربي.

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وشاركت بيلا في كليب أغنية "غزة تنادي" Gaza Is Calling، للفنان السوداني الكندي مصطفى أحمد، المعروف باسم "مصطفى الشاعر".

ونشر الشاعر عبر حسابه في "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، مقطعا ترويجيا للأغنية، يظهر بيلا جالسة على أريكة في بيت طغى على ديكوره الطابع العربي، وهي تحاول مواساة صديق طفولتها عبر مد يدها إليه، ليتضح أنهما عاشا ماضيا أليما في غزة وسط الدمار.

وقال الشاعر إنه بدأ بكتابة الأغنية وتسجيلها في عام 2022، وتواصل مع بيلا للمشاركة في الفيديو في ذلك الوقت، ليصوراه العام الماضي. كما كشف المغني السوداني الأصل أن عائدات الأغنية ستذهب إلى صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين.

المصدر: RT