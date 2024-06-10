موسيقيون جزائريون يشاركون في مهرجان الجاز بالأورال الروسية

سيجمع مهرجان الجاز EverJazz الدولي التاسع يوم 15 يونيو في منطقة سفردلوفسك الروسية ما يزيد عن 150 موسيقيا، يمثلون روسيا والجزائر وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان.

أعلنت ذلك يوم 10 يونيو المديرة العامة للمهرجان رينا شيتنيكوفا وقالت إن 150 موسيقيا سيقومون بأداء موسيقى الجاز على 3 مسارح. وأوضحت أن 4000 مشارك سيحضرون إلى منطقة الأورال الروسية.

أما المديرة النتفيذية لـ EverJazz أناستاسيا بوشينا فأوضحت ان المهرجان سيكرس العام الجاري لموسيقى الجاز القومية.

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وسيتم افتتاح الفعالية الموسيقية من قبل الفرقة القومية Alpha Ko للعازف على آلات عدة فيتالي فلاديميروف.

وسيشاهد الضيوف لأول مرة الرباعي أركادي شيلوبر. كما سيعزف في المهرجان الموسيقي من جمهورية ألتاي الروسية أليكسي تشيتشاكوف، والمغني من بورياتيا بادما-خاندا مع الرباعي أليكسي بوديمكين، وفرقة "كوريسي" لروبرت يولداشيف، وفرقة متعددة الجنسيات تضم مشاركين من الجزائر وجورجيا وأرمينيا وروسيا، الثلاثي توني كارابتيان مع حسن بن عليوة وغيرهم.

وعلاوة على البرنامج الموسيقي، سيستضيف المهرجان دروسا إبداعية، فضلا عن أنشطة للأطفال ومن بينها الرسم والتطريز وفن الفخار.

يذكر أن مهرجان EverJazz سيقام في مركز "إيفولغا" الترفيهي بالقرب من مدينة يكاترينبورغ.

المصدر: تاس