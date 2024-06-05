الهند تحيي الذكرى الـ225 لميلاد بوشكين

افتتح معرض "ألكسندر بوشكين - الحياة والإبداع" في البيت الروسي في تريفاندروم بجنوب الهند.

قال القنصل الفخري لروسيا، ومدير البيت الروسي في مدينة تريفاندروم بجنوب الهند راتيش ناير، إن المعرض أصبح حلقة في سلسلة الفعاليات الثقافية التي يتم تنظيمها في إطار المهرجان الأدبي المكرس لإحياء الذكرى الـ 225 لميلاد الشاعر الروسي العظيم.

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يذكر أن مؤسسة "العالم الروسي" والبيت الروسي في تريفاندروم قاما بتنظيم هذا المهرجان بشكل مشترك بدعم من مؤسسة "لومونوسوف" الروسية. وحضر حفل افتتاح المعرض طلاب دورة اللغة الروسية ودبلوماسيون وعلماء وأعضاء في "نادي الشباب الهندي الروسي".

وأضاف القنصل أن المعرض يقدم رسوما توضيحية تعكس طفولة ألكسندر بوشكين وشبابه وحياته وعائلته. كما يتم عرض كتب الشاعر بمختلف اللغات الهندية.

افتتح المعرض الكاتب الهندي ومؤلف الكتب باللغة المالايالامية، بيرومبادافام سريداران الذي أشار في كلمته إلى أن بوشكين كان شاعرا عظيما ومبدعا للغة الأدبية الروسية.

وقال القنصل الفخري "إن عدد الأشخاص المشاركين في الاحتفال بعيد ميلاد بوشكين هنا في تريفاندروم يتزايد كل عام، وسيكون المعرض مفتوحا للضيوف حتى 8 يونيو الجاري".

المصدر: تاس