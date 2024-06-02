لأول مرة تقام في الكويت.. نجوم مصريون يحيون "ليلة النكد"

ينتظر الجمهور الكويتي تجربة غنائية استثنائية مع حفل نجوم "ليلة النكد" من إنتاج (a music) للمنتج أحمد الخالدي، يوم 20 يونيو الجاري، في قاعة البركة بفندق "كروان بلازا" بدولة الكويت.

ويضم حفل "ليلة النكد" عددا من النجوم المصريين المعروفين بتقديم الأغاني الدرامية الحزينة:"حمادة هلال، رامي جمال، مسلم، فريد، أحمد بتشان، أحمد فريد".

وقال أحمد الخالدي، في بيان صحفي: "الحفل يجمع نخبة من النجوم أشكر ثقتهم في شركة (a music) ونتطلع لأن نقدم للجمهور تجربة غنائية مختلفة ومميزة لاسيما وأننا نقف على أرض صلبة انطلاقا من النجاحات السابقة".

وأضاف: "الحفل سوف يزخر بالعديد من المفاجآت وثمة برنامج متنوع ومميز لنجوم الأمسية ونتطلع لأن نكون عند ثقة جمهورنا في الكويت".

وأشاد الخالدي بشركة (a music)، قائلا: "لديها نهج واضح وخطة مدروسة في مجال الإنتاج، فضلا عن مشروع فني ضخم سيتم الكشف عنه لاحقا يهدف من خلاله إلى تغطية جميع الأنشطة الفنية بالكويت".

وتعتبر "ليلة النكد" هي الأولى من نوعها في الكويت وذات طابع مختلف، حيث سبق وأن أقيم حفلان بعنوان "ليلة الدموع" ولكن بالمملكة العربية السعودية، وحققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور السعودي، وشارك في الحفل كل من الفنانين، رامي جمال، ورامي صبري، وتامر عاشور، وآدم، وكانت الفنانة أصالة نصري والفنان والملحن خالد عز والفنان وائل جسار مفاجأة الحفل، وقدموا العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ على المسرح.

المصدر: "دوت الخليج"