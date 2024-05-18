إلغاء حفل استقبال "شباب البومب" في الكويت جراء الازدحام وسط حالات إغماء كثيرة "فيديو"

ألغت الجهة المنظمة حفل استقبال نجوم المسلسل السعودي الكوميدي الشهير"شباب البومب"، والذي كان من المقرر إقامته في مجمع "المارينا كريسنت" التجاري بالكويت.

ووفق صحيفة "المجلس" الكويتية، تم إلغاء الحفل، نظرا لكثرة الازدحام وحدوث حالات إغماء لعدد من الأطفال الذين توافدوا مع ذويهم لحضور الحفل.

وأصدرت إدارة "المارينا مول" بيان اعتذار قالت فيه: "نعتذر عن إلغاء فعالية نجوم "شباب البومب" بسبب التدافع الغير مسبوق والتاريخي للجماهير مما أدى إلى انفلات أمني اضطرينا باتخاذ قرار الالغاء حفاظا على سلامة الأطفال".

ادارة المارينا مول: نعتذر عن الغاء فعالية نجوم #شباب_البومب بسبب التدافع الغير مسبوق والتاريخي للجماهير مما أدى إلى انفلات أمني اضطرينا باتخاذ قرار الالغاء حفاظاً على سلامة الأطفال. pic.twitter.com/MWNHgqrjiZ — المجلس (@Almajlliss) May 17, 2024

وضاق مكان الحفل في المجمع بعد توافد جمهور كبير من الأطفال والشباب، برفقة ذويهم قبل ساعات من موعد اللقاء، بالتزامن مع درجة حرارة عالية في مكان مفتوح.

وقدرت الشركة المنظمة عدد الحاضرين بعشرات الآلاف، إذ كان التزاحم في المكان سببا لبعض حالات التدافع بالقرب من المسرح المخصص لظهور نجوم "شباب البومب".

وقال بطل "شباب البومب" فيصل العيسى، المشهور بدور عامر في المسلسل، خلال مقابلة صحفية: "50 ألف في المارينا.. الحمد لله على نعمة هذا الجمهور، وكنت أتمنى لقاء الجمهور، وأتمنى أن يعاد الحفل بعد انتهاء الامتحانات".

ونشرت صحيفة "المجلس" مقطع فيديو يظهر تجمع عدد كبير من الناس والأطفال خارج "المارينا" وأظهر المقطع تواجد عدد من سيارات الشرطة الكويتية.

كما أظهر مقطع آخر مصور الأطفال وهم يلاحقون بطل "شباب البومب" فيصل العيسى في الفندق.

فيديو/ إلغاء حفل استقبال «شباب البومب» والذي كان من المقرر أن يقام قبل قليل نظرا لكثرة الازدحام وحدوث حالات إغماء لعدد من الاطفال. pic.twitter.com/4V9zwNAzuz — المجلس (@Almajlliss) May 17, 2024

وقال أحد الأطفال لصحيفة "المجلس"، إنهم حزينون لقرار إلغاء الحفل وحصلت حالات إغماء كثيرة، فيما انتقد أحد الشباب القادمين لحظور الحفل قائلا: "لا يوجد تنظيم".

وتمنى الحاضرون أن يكون اللقاء القادم في صالة مغلقة مكيفة.

ويتواجد فريق عمل "شباب البومب" في الكويت حاليا لحضور افتتاح فيلمهم السينمائي في دور العرض الكويتية.

و"شباب البومب" مسلسل تلفزيوني سعودي كوميدي ساخر، عرضه التلفزيون السعودي من تأليف عبد العزيز الفريحي وإخراج ماجد الربيعان والعرض الأول كان 20 يوليو 2012 واستمر بعد ذلك بشكل سنوي.

وأبرز الممثلين الذين شاركوا فيه: فيصل العيسى، مهند الجميلي، سلمان المقيطيب، علي المدفع، شفيقة يوسف، فيصل المسيعيد، محمد الدوسري، عبد العزيز برناوي.

المصدر: RT