"بلومبرغ" تتحدث عن صفقة كبرى ستقلب الموازين في عالم الفن

تجري شركة Sony Music مفاوضات بشأن شراء حقوق موسيقى Queen مقابل مليار دولار. حينها ستكون قيمة الصفقة بمثابة رقم قياسي لصناعة الموسيقى.

تجري شركة التسجيلات Sony Music مفاوضات لشراء حقوق الكتالوج الموسيقي لفرقة الروك Queen مقابل مليار دولار.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن المفاوضات التي يشارك فيها مستثمر آخر لم يذكر اسمه، مستمرة أيضا حول موضوع بيع الهدايا التذكارية.

وأضافت "بلومبرغ" أن كتالوج موسيقى فرقة الروك يتضمن أغان مثل Bohemian Rhapsody و Don't Stop Me Now وAnother One Bites the Dust وWe Will Rock You.

يذكر أن شركة "سوني" رفضت التعليق على الخبر. ولم تقدم فرقة Queen نفسها موافقة على الاقتراح حتى الآن.

وفي السنوات الأخيرة الماضية باع العديد من موسيقيي الروك حقوق تراثهم الموسيقي بعشرات ومئات الملايين من الدولارات، بمن فيهم ديفيد باوي، ونيل يونغ، وبول سيمون، وأعضاء فرقتي Aerosmith و Motley Crue.

يذكر أن صوت فريدي ميركوري (فاروخ بولسارا)، بالإضافة إلى براين ماي عازف الجيتار المنفرد ومؤلف العديد من أغاني الفرقة يمثل الهوية الخاصة بالفرقة. ولدى الفرقة 15 ألبوم مسجل، يبلغ إجمالي تداولها حوالي 100 مليون نسخة، وعدد السجلات المباعة ثلاثة أضعاف ذلك.

مصدر: تاس