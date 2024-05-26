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على المباشر.. اعتقال نجمة عالمية في مطار أوروبي (فيديو)

الثقافة والفن

على المباشر.. اعتقال نجمة عالمية في مطار أوروبي (فيديو)
صورة أرشيفية
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اعتقلت السلطات الهولندية المغنية الأمريكية الشهيرة نيكي ميناج في مطار شيفول للاشتباه بحيازتها المخدرات.

وتم بث لحظة الاعتقال على المباشر في صفحة "إنستغرام" الخاصة بميناج، والتي يتابعها فيها 229 مليون شخص، وعلقت المغنية الأمريكية لاحقا عبر منصة "إكس": "قالوا إنهم عثروا على حشيش، وكتبت أنهم أخذوا أمتعتي دون موافقتي"، و" إنهم يحاولون إبعادي عن مانشستر".

وفي اللقطات المنشورة على شبكة التواصل الاجتماعي، نفت ميناج حيازتها مخدرات، لكن طلب منها رغم ذلك التوجه إلى مركز الشرطة.

وزعمت أن حارس الأمن في المطار أمرها "بالدخول إلى سيارة الشرطة التي كانت في المكان". وقالت أيضا إنهم أمروها "بالدخول إلى المركز بدون حضور محامٍ"، لكن أحد أفراد الأمن أبلغها أنها ستحصل على محام في وقت لاحق.

ويأتي الاعتقال قبل ساعات من الموعد المقرر لظهور النجمة البالغة من العمر 41 عاما في مانشستر بإنجلترا، كجزء من جولة بعنوان "Pink Friday 2 Tour".

المصدر: RT

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