فعالية خيرية في سوتشي.. إرسال 30 عملا فنيا إلى متحف الفنون الجميلة في دونيتسك

أقيمت الخميس 23 مايو في مدينة سوتشي، بجنوب روسيا أمسية خيرية خاصة بإهداء متحف الفنون الجميلة في دونيتسك لوحات فنية ومنحوتات من المتحف المحلي.

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بهذه الطريقة أراد فنانو سوتشي المساهمة في الحفاظ على الثقافة والتعبير عن تضامنهم مع فناني دونيتسك.

أعلن ذلك صاحب مشروع "سوتشي – دونيتسك" أكوب حلفيان، قائلا:" نود أن نقيم حملة خيرية بسيطة رامية إلى مساعدة سكان مناطقنا الجديدة والمساهمة في تطوير ثقافتنا المشتركة." وأوضح:" من المخطط له تسليم الأعمال الفنية في 9 يونيو المقبل. وسترسل إلى دونيتسك 30 عملا فنيا، وبينها لوحات فنية ومنحوتات". وأضاف:" أنا اعتبر أنه من الضروري دعم تلك المدن التي عانت نتيجة العمليات الحربية ويمكن أن نقدم هذا الدعم على شكل لوحات فنية".

وقالت العضو في اتحاد الفنانين التشكيليين الروسي ناتاليا تيخوميروفا التي قدمت لوحتها لدونيتسك:" أعتقد أن هذا العمل الخيري جيد جدا، لأنه إذا تم تدمير شيء ما، فيجب استعادته. واستعادة الفن أمر مهم، لأن الجمال سينقذ العالم".

المصدر: تاس