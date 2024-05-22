روسيا توجه دعوة لمؤسسات السينما القومية للمشاركة في الجائزة السينمائية الأوراسية

دعت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا مؤسسات السينما القومية للمشاركة في مسابقة "الجائزة الأوراسية" السينمائية الأولى التي من المقرر إقامتها عام 2025 في روسيا.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "روسيا – 24": "نوجه دعوة للمشاركة في الحوار للجميع وبالدرجة الأولى لزملائنا في منظمات "شنغهاي" للتعاون و"بريكس" ورابطة الدول المستقلة، ويسرنا أن نرحب بجميع ممثلي مؤسسات السينما القومية والسينما الكلاسيكية والتقليدية، إذ إن جميعنا مختلفون، ولكل واحد منا لغته السينمائية الخاصة والغنية، حيث يمكن إيجاد مختلف عناصر السينما القومية. ونريد الاجتماع في مكان واحد".

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يذكر أن المخرج الروسي نيكيتا ميخالكوف بادر في ربيع عام 2022 إلى استحداث الأكاديمية السينمائية الأوراسية وتأسيس جائزتها التي من شأنها أن تصبح جائزة مثيلة لـ الأوسكار" الأمريكية. ويرى ميخالكوف أن تأسيس الأكاديمية الأوراسية أمر ضروري بالدرجة الأولى لتطوير الفضاء الأوراسي.

وصرح ميخالكوف للصحفيين أن فكرة تأسيس الأكاديمية الأوراسية أيدتها كل من إيران والصين وبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

وقالت ليوبيموفا إن الجائزة ستجد قبولا لها، علما أنه يوجد العديد من عشاق السينما الصينية والتركية والهندية. أما رابطة الدول المستقلة فلديها قاعدة سينمائية مشتركة للاتحاد السوفيتي السابق.

وكانت ليوبيموفا قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا يمكن أن تستضيف مسابقة "الجائزة الأوراسية" في عام 2025.

المصدر: تاس