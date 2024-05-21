"أنتم أحصنة طروادة للفساد الاجتماعي".. أردوغان يهاجم مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، متهما الحدث السنوي بتشجيع "التحييد بين الجنسين" وتهديد الأسرة التقليدية.

ووصف أردوغان في خطاب ألقاه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، المشاركين في المسابقة بأنهم "أحصنة طروادة للفساد الاجتماعي"، وقال إن حكومته كانت على حق في إبقاء تركيا خارج مسابقة "البوب" في عموم أوروبا منذ عام 2012.

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وأضاف أردوغان: "في مثل هذه الأحداث، أصبح من المستحيل مقابلة شخص عادي، نحن نفهم بشكل أفضل كيف اتخذنا القرار الصحيح بإبقاء تركيا خارج هذه المنافسة المشينة على مدى السنوات الـ 12 الماضية".

وندد أردوغان أيضا بالانخفاض الخطير في معدلات المواليد في تركيا ووصفه بأنه "تهديد وجودي وكارثة للبلاد.

وأشارت وكالة " أسوشيتد برس" إلى أن تصريحات الرئيس التركي "تحمل إشارة واضحة إلى المغني السويسري نيمو الذي فاز في مسابقة الأغنية الأوروبية الثامنة والستين بأغنية "ذا كود".

وفاز السويسري نيمو بمسابقة "يورفيجن" للأغنية الأوروبية ليصبح أول فنان يعرف عن هويته الجنسية بأنها "لاثنائية" يحقق هذا الانجاز.

ونالت أغنية "ذا كود" لنيمو البالغ من العمر 24 عاما أعلى النقاط من لجنة التحكيم، وما يكفي من الأصوات الشعبية لتحصد 591 نقطة، متفوقة على كرواتيا في الحفل النهائي للمسابقة التي أقيمت في مدينة مالمو.

المصدر: أسوشيتد برس