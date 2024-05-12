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سويسري "غير ثنائي الجنس" يفوز بمسابقة يوروفيجن (فيديو)

متفرقات

سويسري
Gettyimages.ru
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فاز السويسري نيمو بمسابقة "يورفيجين" للأغنية الأوروبية السبت ليصبح أول فنان يعرّف عن هويته الجنسية بأنها "لاثنائية" يحقق هذا الانجاز.

ونالت أغنية "ذا كود" لنيمو البالغ من العمر 24 عاما أعلى النقاط من لجنة التحكيم، وما يكفي من الأصوات الشعبية لتحصد 591 نقطة، متفوقة على كرواتيا في الحفل النهائي للمسابقة التي أقيمت في مدينة مالمو.

وعقب تتويجه، عبّر نيمو عن أمله في أن يعم السلام في العالم، علما أن مسابقة هذا العام شهدت تظاهرات واحتجاجات على مشاركة إسرائيل في المسابقة، بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

 

المصدر: AFP

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