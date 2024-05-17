رئيس المكسيك ينصح بقراءة دوستويفسكي وتولستوي ولينين

نصح الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور الشباب على شبكة التواصل الاجتماعي X بقراءة أعمال الكتاب الروس فيودور دوستويفسكي وليف تولستوي وكذلك أعمال فلاديمير لينين.

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وكتب أوبرادور في تغريدة له على موقع X للتواصل الاجتماعي: "بالنسبة للشباب، ومع كل الاحترام لـ (تيك توك)، وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن لا شيء أفضل من قراءة كتاب جديد".

ونصح أوبرادور على وجه الخصوص بقراءة "الجريمة والعقاب" لدوستويفسكي، و"الحرب والسلام" لتولستوي، و"تارس بولبا" لنيكولاي غوغول، وعمل فلاديمير لينين "الدولة والثورة. عقيدة الماركسية حول الدولة ودور البروليتاريا في الثورة"، وأطروحة العصر الجديد لنيكولو مياكافيلي "الأمير".

المصدر: نوفوستي