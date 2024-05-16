مترو موسكو يقيم حفل باليه بمناسبة الذكرى الـ89 لتأسيسه (فيديو)

قدمت فرق من الفنانين المحترفين لركاب مترو أنفاق موسكو بعض المقاطع من مسرحيتي الباليه "بحيرة البجع" و"الحسناء النائمة" لبيوتر تشايكوفسكي، احتفالا بذكرى تأسيسه الـ89.

أقيم عرض باليه مميز في البهو الأمامي لمحطة "كورسكايا" بوسط موسكو، لأول مرة في النهار، حيث قدم الفنانون المحترفون مقطوعات من مسرحيات الباليه الشهيرة "بحرية البجع"، "الحسناء النائمة" لبيوتر تشايكوفسكي، "الحفل الوهمي" لفريدريك شوبان، "طائر النار" لـ إيغور سترافينسكي، "إزميرالدا" لـ سيزار بوني.

يذكر أن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن أمس على قناة "تليغرام" التابعة له أن مترو أنفاق موسكو يضم في الوقت الراهن 294 محطة بطول 466 كم. وبلغ العمر المتوسط لعربات قطاراته 12 عاما. وتم تحديث 74% من أسطول عربات مترو الأنفاق. ويستمر في الوقت الحالي إنشاء خطوط جديدة، وهي "روبليوفو – أرخانغلسكوي" و" ترويتسكوي" و" بيروليوفو".

يذكر أن أول خط في مترو أنفاق موسكو تم تدشينه في 15 مايو عام 1935 وتضمن خط المترو الوحيد آنذاك 13 محطة بطول 11.2 كم.

المصدرك تاس